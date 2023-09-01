Няня в Москве оставила семью без драгоценностей и наличной валюты

Как женщина объяснила свой поступок?

В Москве няня украла у семьи дорогие ювелирные украшения и наличные на сумму свыше трех миллионов рублей. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Происшествие произошло еще в начале июля, когда москвичка по имени Елена П. обнаружила, что у нее пропали золотые часы, серьги, браслеты и кольца. Не досчитались в семье и крупной суммы денег — 13 тысяч долларов и 900 евро наличными.

В преступлении заподозрили няню, у которой были ключи от дома. Впоследствии ту нашли на юго-западе города, когда она уже успела потратить сумму на свои нужды.

Свои действия женщина объяснила нехваткой денежных средств. Она до сих пор не вернула украденное пострадавшим, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье УК «Кража».

Ранее 5-tv.ru писал, что свекра Алсу обокрал его же сотрудник на сумму больше миллиона рублей.