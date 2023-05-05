Свекра Алсу обокрал его же сотрудник на сумму больше миллиона рублей

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 34

На днях 68-летний Абрамов Рафаэль обратился в полицию.

Свекра Алсу обокрал его же сотрудник на сумму больше миллиона рублей

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Председателя Совета директоров коммерческого банка «Местный кредит», банкира и свекра певицы Алсу — Абрамова Рафаэля Яковлевича — обокрал сотрудник его собственного ресторана в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, воспользовавшись служебным положением он присвоил денежные средства в размере более одного миллиона рублей.

На днях 68-летний Абрамов обратился в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы. Сейчас бывшего сотрудника ищут. При этом точную сумму ущерба еще предстоит подсчитать.

Певица Алсу и сын Абрамова Ян поженились весной 2006 года. Это событие было организовано с помпой и по высшему разряду. Вскоре артистка родила дочь Сафину, затем на свет появилась вторая наследница Микелла. А в 2016 году Алсу родила сына Рафаэля. Примечательно, что общественность до сих пор не видела лица мальчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алсу рассказала правду об уколах красоты и омоложении.

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