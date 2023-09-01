Путин заявил о скорых переговорах с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин заявил о скорых переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином. Глава государства анонсировал встречу, отметив, что обсуждаться будет, в частности, проблематика развития гуманитарных контактов.

«Достаточно скоро у нас будут мероприятия, встреча будет с председателем КНР. Он меня называет другом, я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много делает, лично делает для развития российско-китайских отношений, связей, причем в самых разных областях», — подчеркнул глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о скорых переговорах Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран рассмотрят вопросы двустороннего партнерства в разных областях.