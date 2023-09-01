В МВД заявили об отсутствии нарушений правопорядка при праздновании Дня знаний

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 13 0

Торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года, прошли в 47 тысячах школ России.

В МВД заявили об отсутствии нарушений правопорядка при праздновании Дня знаний

Фото: мвд.рф

Читайте нас в: Дзен Новости

Нарушений правопорядка при праздновании Дня знаний выявлено не было. Об этом заявили в МВД России.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк подчеркнула, что к охране правопорядка было привлечено более 130 тысяч сотрудников полиции. Среди них были, в частности, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции и специалисты-кинологи. Также были задействованы сотрудники частных охранных организаций и росгвардейцы.

«1 сентября более чем в 47 тысячах школ во всех регионах Российской Федерации состоялись торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года. <…> Правопорядок обеспечен в полном объеме. Правонарушений не допущено», — добавила Волк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал интеграцию школ новых регионов в систему образования РФ важной задачей.

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
96.34
0.01 104.61
-0.33
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентя...

Последние новости

20:10
В Донецке при обстреле ВСУ погибла шестилетняя девочка
19:58
Приоткрыли границу: Финляндия возобновила прием документов на визы в Петербурге
19:46
Путин рассказал, как стать счастливым: проще простого
19:34
«Попадет на стол к россиянам»: чем грозит сброс радиоактивной воды с «Фукусимы»
19:18
В МВД заявили об отсутствии нарушений правопорядка при праздновании Дня знаний
19:09
На Украине договорились о поставке ВСУ некачественных продуктовых наборов

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
«Она умирает и переживает за него!» — Путин впервые рассказал историю любви и смерти в своей семье
«Просто не люблю»: Самойлова пришла на линейку с торчащими из-под штанов трусами
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России