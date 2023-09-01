В МВД заявили об отсутствии нарушений правопорядка при праздновании Дня знаний

Нарушений правопорядка при праздновании Дня знаний выявлено не было. Об этом заявили в МВД России.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк подчеркнула, что к охране правопорядка было привлечено более 130 тысяч сотрудников полиции. Среди них были, в частности, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции и специалисты-кинологи. Также были задействованы сотрудники частных охранных организаций и росгвардейцы.

«1 сентября более чем в 47 тысячах школ во всех регионах Российской Федерации состоялись торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года. <…> Правопорядок обеспечен в полном объеме. Правонарушений не допущено», — добавила Волк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал интеграцию школ новых регионов в систему образования РФ важной задачей.