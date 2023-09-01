В Белоруссии заявили о нарушении границы польским военным вертолетом

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Полина Долгова
Полина Долгова 13 0

Из-за инцидента МИД страны вызвал временного поверенного Польши в республике.

В Белоруссии заявили о нарушении границы польским военным вертолетом

Фото: Telegram / Пограничный комитет Беларуси / gpkgovby

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Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу в Берестовицком районе Гродненской области. Об этом заявили в пограничном комитете Белоруссии.

В заявлении ведомства уточняется, что польский вертолет Ми-24 на предельно маленькой высоте пересек государственную границу и залетел на глубину до 1200 метров на территорию страны, а затем развернулся обратно.

Из-за инцидента МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Польши в республике Войцеха Филимоновича. С него потребовали разъяснений. Теперь министерство просит Варшаву принять меры по исключению подобных инцидентов.

Ровно месяц назад Минобороны Польши заявило о том, что в стране увеличится количество войск на линии с Белоруссией из-за якобы нарушения белорусскими летательными аппаратами воздушных границ. Однако, в свою очередь, МИД Белоруссии указало, что данные объективного контроля польская сторона по этому вопросу не предоставила. В ведомстве подчеркнули, что Варшава была заранее уведомлена Минском о приграничных полетах.

Ранее 5-tv.ru писал, что двое латвийских военных с оружием проникли в Белоруссию через границу.

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