Первый раз в первый класс: сын певицы Юлии Беретты пошел в школу

Как прошел День знаний для бывшей солистки группы «Стрелки» и ее наследника?

Для певицы Юлии Беретты День знаний стал по-настоящему особенным — она отвела сына в первый класс. В распоряжении 5-tv.ru появился кадр с торжественной линейки, на котором первоклассник позирует со своей учительницей.

Сын бывшей солистки «Стрелок» нарядился в темно-синий костюм с галстуком, а на шее у него красуется медаль с надписью «1-й класс».

Сына певица родила в первом браке с Владимиром Глебовым. 5-tv.ru

2 ноября мальчику исполнится восемь лет. Уже больше двух лет он тренируется в футбольной команде и растет, по словам звездной мамы, внимательным, заботливым и любознательным парнем.

Певица уже полгода замужем за бизнесменом Денисом Преснухиным. Беретта называет себя глубоко-замужней женщиной, которая счастлива со своим супругом и не готова его променять ни на кого другого.

Ее первым мужем был бизнесмен Владимир Глебов. Их брак продлился с 2011 до 2020 года и именно он подарил певице сына Вову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Беретта вернула образ из прошлого.