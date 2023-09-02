Это было мощно: тысячи людей приняли участие в «Боксзабеге» в Чехове

Тысячи людей приняли участие в «Боксзабеге» в Чехове
Фото, видео: Depositphotos / lzf; 5-tv.ru
Спортсменам не помешал даже кратковременный дождь: быстрее, выше, сильнее!
В подмосковном Чехове, сегодня, 2 сентября, состоялся открытый «Боксзабег». Масштабное спортивное мероприятие посвятили объединению разных поколений, популяризации бокса и спорта в целом.
Дождливая погода не помешала проведению «Боксзабега» — его участниками стали несколько тысяч человек.
«Пропаганда здорового образа молодежи», — сказал журналистам боксер Денис Лебедев.
Он уточнил, что число участников увеличивается ежегодно. В этом году было подано пять тысяч заявок.
Забег дистанцией пять километров начался от площади Советской по улице Чехова. Несовершеннолетние участники приняли участие в детском забеге дистанциями 300 и 600 метров.
На финише все участники получили памятные медали. Показавших лучшие результаты наградили ценными призами.
Мероприятие прошло в поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева, выдвинувшего свою кандидатуру на переизбрание.
Воробьев был переизбран 9 сентября 2018 года, набрав 62,52% голосов избирателей. Выборы главы региона пройдут в Подмосковье 10 сентября 2023 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Академии «Небесная грация» стартовала программа подготовки дошкольников.
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