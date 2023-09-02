Это было мощно: тысячи людей приняли участие в «Боксзабеге» в Чехове

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 14 0

Тысячи людей приняли участие в «Боксзабеге» в Чехове

Фото, видео: Depositphotos / lzf; 5-tv.ru

Спортсменам не помешал даже кратковременный дождь: быстрее, выше, сильнее!

В подмосковном Чехове, сегодня, 2 сентября, состоялся открытый «Боксзабег». Масштабное спортивное мероприятие посвятили объединению разных поколений, популяризации бокса и спорта в целом.

Дождливая погода не помешала проведению «Боксзабега» — его участниками стали несколько тысяч человек.

«Пропаганда здорового образа молодежи», — сказал журналистам боксер Денис Лебедев.

Он уточнил, что число участников увеличивается ежегодно. В этом году было подано пять тысяч заявок.

Забег дистанцией пять километров начался от площади Советской по улице Чехова. Несовершеннолетние участники приняли участие в детском забеге дистанциями 300 и 600 метров.

На финише все участники получили памятные медали. Показавших лучшие результаты наградили ценными призами.

Мероприятие прошло в поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева, выдвинувшего свою кандидатуру на переизбрание.

Воробьев был переизбран 9 сентября 2018 года, набрав 62,52% голосов избирателей. Выборы главы региона пройдут в Подмосковье 10 сентября 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Академии «Небесная грация» стартовала программа подготовки дошкольников.

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