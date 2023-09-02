Осужденный за смертельное ДТП мужчина сбежал из колонии в Свердловской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

В исправительном учреждении сообщили приметы сбежавшего заключенного.

Осужденный за смертельное ДТП мужчина сбежал из колонии в Свердловской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Из колонии-поселения № 45 в поселке Восточный Свердловской области сбежал осужденный. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Уточняется, что 30 августа побег из колонии совершил осужденный Иван Алексеевич Григорьев 1992 года рождения, приговоренный к пяти годам лишения свободы.

Сбежавший заключенный Иван ГригорьевСбежавший заключенный Иван Григорьев. ВКонтакте / ФКУ КП-45 ГУФСИН России по / public219937103

Сбежавший заключенный отбывал наказание по статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Срок заключения Григорьева должен был завершиться 20 июня 2028 года.

В колонии сообщили приметы сбежавшего: рост 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные, глаза серые, лоб плоский, брови дугообразные, лицо овальное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из психбольницы в Карачаево-Черкесии сбежал неоднократно судимый за воровство и находящийся под следствием за изнасилование мужчина.

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