Осужденный за смертельное ДТП мужчина сбежал из колонии в Свердловской области

В исправительном учреждении сообщили приметы сбежавшего заключенного.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев
Из колонии-поселения № 45 в поселке Восточный Свердловской области сбежал осужденный. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Уточняется, что 30 августа побег из колонии совершил осужденный Иван Алексеевич Григорьев 1992 года рождения, приговоренный к пяти годам лишения свободы.
Сбежавший заключенный Иван Григорьев.
Сбежавший заключенный отбывал наказание по статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Срок заключения Григорьева должен был завершиться 20 июня 2028 года.
В колонии сообщили приметы сбежавшего: рост 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные, глаза серые, лоб плоский, брови дугообразные, лицо овальное.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из психбольницы в Карачаево-Черкесии сбежал неоднократно судимый за воровство и находящийся под следствием за изнасилование мужчина.
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