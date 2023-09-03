Рита Дакота высказалась о поцелуе мужа на свадьбе с другой девушкой: «Все в дом»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 13 0

Рита Дакота высказалась о поцелуе мужа с другой девушкой на свадьбе

Рита Дакота высказалась о поцелуе мужа на свадьбе с другой девушкой: «Все в дом»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Фанаты были шокированы больше реакцией самой певицы на произошедшее.

Певица Рита Дакота недавно сыграла свадьбу с Федором Белогаем на Бали. Но после торжества артистку ждал неожиданный «сюрприз». Подружка невесты решила поздравить пару самым необычным способом. Девушка слилась в поцелуе с новоиспеченным супругом исполнительницы. Этот момент запечатлел фотограф и снимок разлетелся по Сети. В своем личном блоге певица прокомментировала произошедшее.

«Можно увидеть, что это щека моей лучшей подруги. Но, даже если бы Федя поцеловал ее в губы, — все в дом, все в дом», — написала исполнительница.

Портал StarHit.ru обратил внимание на комментарии, которые оставляли неравнодушные поклонники Дакоты. Мягко говоря, они были недовольны происходящим.

«Открытые отношения»;

«Даже жаль ее становится. Мне кажется, она вообще не понимает, что происходит, что ее откровенно используют»;

«Я, конечно, знала, что они долго не продержатся, но не настолько же», — написали хейтеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж Дакоты Влад Соколовский отказался скрывать от дочери правду о своих изменах.

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