Влад Соколовский отказался скрывать от дочери правду о своих изменах: «Страдали все»

Влад Соколовский не планирует скрывать от дочери информацию о своих многочисленных изменах во время брака с Ритой Дакотой. Об этом он признался в интервью, опубликованном на платформе YouTube.

По его словам, он намерен помочь дочери справиться с принятием этого факта. Однако он постарается донести неприятную информацию максимально аккуратно.

«Моя задача максимально помочь ей это прожить, не думать про свое состояние, что я буду испытывать, да Бог со мной. Что от меня зависит — я буду рядом и буду готов это сделать», — заявил Соколовский.

Также музыкант оценил нового избранника Риты Дакоты. Он отметил, что артистке посчастливилось найти адекватного мужчину.

«Думаю, что нам друг с другом повезло. Там мог появиться безголовый альфа-самец, который стучал кулаком, и от этого бы все страдали. Был бы конфликт», — отметил артист.

«Белогаечка»: Рита Дакота сменила фамилию

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рита Дакота и Мари Краймбрери помирились после скандала. По слухам, Влад Соколовский изменял супруге с исполнительницей хита «Мне так повезло».