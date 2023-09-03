В свои ворота: в Европе раскрыли, кто больше всего пострадал от санкций

Введенные Западом ограничения должны были сломить по задумке авторов российскую экономику, но что-то пошло не по плану.

Санкции навредили жителям Евросоюза больше, чем россиянам. На это обратил внимание депутат Европарламента Мик Уоллес в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter — При. ред.).

Введенные ЕС и США ограничения он назвал провальными. Кроме того, принятые западными странами меры обернулись против них же, отметил депутат. Уоллес в качестве примера привел рост цен на энергоресурсы и растущую инфляцию. По его словам, ситуация усугубилась после введения санкций и отказа от энергоносителей РФ.

«Когда ЕС очнется и признается, что санкции против России наносят больший вред народам Европы, чем России?» — задался он вопросом.

Депутат ЕП отметил, что показатели экономики в некоторых европейских странах пошатнулись. Промышленный комплекс замедлил развитие и лишился конкурентных преимуществ после того, как столкнулся с ростом цен на ресурсы.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Путин не просил снять или смягчить введенные ЕС санкции.