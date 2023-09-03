В Кременском районе ЛНР стартовало досрочное голосование

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Продлится оно до 7 сентября. Подсчет начнется по завершении Единого дня голосования.

В Кременском районе ЛНР стартовало досрочное голосование

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В Кременском районе ЛНР стартовало досрочное голосование. Утром 3 сентября в районе открылись 12 избирательных комиссий.

В городе Кременная участок открылся в 08:00 по московскому времени. Жители труднодоступных прифронтовых территорий получили возможность отдать свой голос. Оборудование на участок было доставлено из Астраханской области в рамках шефской помощи Кременскому району. Глава района Вячеслав Третьяков выразил им благодарность. 

«Это возможность выбрать представителя от народа, который будет представлять интересы всех местных жителей Кременксого района», — прокомментировал он.

Отмечается, что жители получат возможность проголосовать также на придомовых участках, в местных парках и скверах. Экстренные службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности под непрекращающимися астрами со стороны ВСУ.

В ЛНР выбирают депутатов Народного совета и представительные органы местного самоуправления. Избиратели могут отдать свой голос по паспорту РФ, ЛНР или Украины. Самое главное — чтобы избиратель был зарегистрирован в республике не позднее 30 сентября 2022 года.

Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru писал, что выборы депутатов новых регионов РФ проходят на избирательном участке в Москве.

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В Кременском районе ЛНР стартовало досрочное голосование

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