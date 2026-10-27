Россия и США могут вместе работать в Арктике: Путин раскрыл планы двух стран
На саммите в Москве президент рассказал о развитии отечественных технологий для работы в суровых условиях Крайнего Севера.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru
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Путин заявил, что РФ прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике
Россия прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике, сообщил президент Владимир Путин. Об этом российский лидер в рамках саммита ФСЭГ в Москве.
«Мы осваиваем добычу из так называемых глубоких горизонтов. Сделали большой шаг в создании собственных СПГ-технологий, которые уже применяются в суровых условиях Арктики», — рассказал Путин.
По словам президента, Россия готова к сотрудничеству.
«Россия открыта для сотрудничества, для обмена технологическими разработками в газовой сфере. Предлагаю обсудить подходы к такой работе и наладить ее в рамках нашего форума. Вот в Арктике, о которой я упомянул, мы активно работаем со многими странами мира, заинтересованных в совместной работе», — отметил он.
Путин также добавил, что Россия предлагает зарубежным коллегам весь комплекс технологий.
«Сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с американскими партнерами. Успешным примером подобной кооперации могут служить наши отношения с партнерами в атомной энергетики, где Россия является признанным мировым лидером и предлагает зарубежным коллегам весь комплекс технологий — от строительства атомных электростанций и развития производственной базы до подготовки рабочих, инженеров, управленцев, научных кадров», — рассказал он.
Ранее 5-tv.ru писал, о чем Путин говорил с представителями Норвегии и Финляндии.
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