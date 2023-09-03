Найден самый первый «секретный» памятник Владимиру Высоцкому

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Полина Долгова
Полина Долгова 22 0

Памятник «Любовь» в Волгодонске посвящен Владимиру Высоцкому и Марине Влади

Найден самый первый «секретный» памятник Владимиру Высоцкому

Фото: © РИА Новости / Галина Кмит

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Автор скульптуры был горячим поклонником творчества поэта.

Фонтан «Любовь» в сквере Машиностроителей наряду с «Мирным атомом» стал достопримечательностью, которая ассоциируется с Волгодонском. В центре монумента огромное кольцо, в котором специалисты могут узнать стилизованную обечайку от реактора или парогенератора, в таком кругу сидит мужчина с гитарой и девушка в длинном платье, пишет издание «Блокнот-Волгодонск».

Фонтан «Любовь» в ВолгодонскеФонтан «Любовь» в Волгодонске. ВКонтакте / Юлия Котова / id125199661

Но кто же они? В Волгодонске распространена версия о том, что юноша — это музыкант и поэт Владимир Высоцкий, а его девушка — давняя любовь Марина Влади. И вправду схожесть между ними есть. Однако в официальных источниках города фонтан не упоминается, как памятник артисту.

Его предысторию стоит отсчитывать с 1980 года, в то время в СССР появился новый профессиональный праздник — День машиностроителя. В Волгодонске главным архитектором города было принято решение устроить новый сквер рядом со строящимся дворцом культуры завода «Атоммаш». За работу над скульптурой взялся Василий Поляков, в то время он был главным архитектором города.

В те года популярность Высоцкого была на пике. И Поляков был горячим поклонником творчества поэта, поэтому неудивительно, что он сделал известного барда героем новой скульптурной группы. К слову, на официальном сайте автора фонтан в сквере Машиностроителей отмечен двойным названием «Любовь» — первый памятник Высоцкому, который открыли в 1984 году. Если это так, то Волгодонск — это первый город в России, в котором почтили память музыканта статуей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в новом фильме Высоцкого сыграет его точная копия Александр Шпагин.

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