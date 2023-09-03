Звезда «Дома-2» Роман Капаклы похвастался первой в жизни татуировкой

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Полина Долгова
Полина Долгова 15 0

Экс-муж Марины Африкантовой решился на непростой эксперимент.

Звезда «Дома-2» Роман Капаклы похвастался первой в жизни татуировкой

Фото: Instagram* / roman.kapa

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Экс-участник скандально известного телевизионного проекта «Дом-2» Роман Капаклы всегда внимательно относился к своему внешнему виду. Несколько лет он придерживался привычного образа брутального качка, однако сейчас решил внести в свой образ новую яркую деталь. Блогер показал, что на его теле появился новый рисунок.

Он набил себе справа под грудью значок молнии как символ неиссякаемой природной энергии.

«Теперь мой заряд энергии обоснован», — похвастался он.

В последнее время в жизни звезды произошло много изменений. Он расстался с Мусульбес, ради которой решился на развод с женой Мариной Африкантовой. Пара провела несколько месяцев на сказочном острове Бали, но по возвращению в Москву и их союз развалился. После разрыва они заявили, что остались в теплых дружеских отношениях и ни о чем не жалеют.

Несколько недель назад 24-летний Капаклы пошел на эксперимент. Он собрал троих мам в Ростове-на-Дону, чтобы привести их в форму после родов за короткий срок. По признанию экс-участника «Дома-2», эта задача стала огромным и неповторимым опытом. Благодаря общению с участницами он открыл в себе новые качества, о которых ранее не догадывался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роман Капаклы показал накачанные мускулы на видео.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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