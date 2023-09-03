Президент Украины захотел вернуть Крым «без боя».

Ветеран армии США Ноктис Дрейвен в своем личном блоге в социальной сети X (Twitter) высмеял требование президента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину вернуть Крымский полуостров в состав Украины даже без боя.

«Я не понимаю бредней этого человека. У вас даже нет возможности защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», — заявил он.

О том, что нынешний киевский режим желает вернуть Крымский полуостров в состав Украины, заявлялось уже неоднократно, об этом говорил и сам Зеленский в различных интервью. Он даже прежде сообщал о том, что занимается подготовкой ряда шагов по захвату Крыма. В свою очередь, в России назвали такие требования Киева самоубийственными, напомнив, что Российская Федерация является мощной ядерной державой, и такие игры — неприемлемы.

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