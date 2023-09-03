Новый приказ: в рядах ВСУ будут воевать больные ВИЧ, сумасшедшие и эпилептики

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

Минобороны Украины разрешило призывать ограниченно годных к службе

Новый приказ: в рядах ВСУ будут воевать больные ВИЧ, сумасшедшие и эпилептики

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

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Украинское министерство обороны готово брать на службу всех без разбора.

Министерство обороны Украины издало новый приказ, по которому мобилизации будут подлежать мужчины, ограниченно годные к военной службе. Об этом сообщает ряд украинских Telegram-каналов.

В ВСУ будут набирать всех, вне зависимости от «спорности» статьи. Также были упразднены статьи расписания болезней, в которых раньше были исключения из этого правила.

«Ограниченно пригодные будут пригодны по конкретной военной специальности: военно-врачебная комиссия будет принимать соответствующее постановление», — сказано в сообщении.

Она перестанет признавать не годными мужчин, которые имеют в анамнезе излеченный туберкулез, невротические расстройства и вирусный гепатит.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине рассказали о панике Зеленского из-за нехватки живой силы в ВСУ.

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