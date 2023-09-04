Ярмольника наградили за вклад в развитие еврейского кино в России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 7 0

Актер в шутку назвал себя «крупнейшим специалистом» по воплощению евреев на российском экране.

Ярмольника наградили за вклад в развитие еврейского кино в России

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актер, продюсер и телеведущий Леонид Ярмольник получил приз за выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России. Награду вручили на открытии восьмого Московского еврейского кинофестиваля (МЕКФ) в киноцентре «Октябрь», сообщает ТАСС.

«Это серьезная премия и заслуженная награда большому мастеру за прекрасную реализацию еврейских кровей в российском кинематографе», — объявил вручавший приз президент Федерации еврейских общин России, председатель общественного совета МЕКФ раввин Александр Борода.

Ярмольник в ответ шутя назвал себя одним из самых «крупных специалистов» в российском кинематографе, кто может воплощать евреев на экране.

«Замечательно, что состоялся этот фестиваль, потому что сегодня особенное время, когда хочется понять, о чем люди думают, о чем думают художники, особенно кинематографисты, потому что кино — самый массовый вид искусства, и, может быть, кино поможет как-то сегодня изменить ситуацию этому сошедшему с ума миру», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выступивший продюсером фильма «Стиляги» Леонид Ярмольник остался должен пять миллионов долларов после выпуска картины. Несмотря на большой успех у зрителей, фильм не окупился.

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