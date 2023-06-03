Пять миллионов долларов: Ярмольник крупно задолжал из-за фильма «Стиляги»

Актер оказался должен большую сумму денег. Но что сказали инвесторы?

Продюсер фильма «Стиляги» и актер Леонид Ярмольник остался должен пять миллионов долларов после выпуска картины. Картина, безусловно, получила большой успех у зрителей, но все же не окупилась.

Леонид Ярмольник рассказал изданию NEWS.RU, что сумма долга после неудачного проката была равна пяти миллионам рублей.

«За фильм „Стиляги“, который считается одним из лучших российских мюзиклов, а я продюсер этой картины, у меня по сей день висит долг в пять миллионов долларов», — поделился Ярмольник.

К счастью, инвесторы фильма не стали требовать всю сумму долга сразу назад. Они отнеслись с пониманием к продюсеру. Проект может быть и провалился в финансовом плане, но стал культовым для российского кино.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леонид Ярмольник назвал себя обалденным актером. Об этом он сказал на вечере памяти режиссера Леонида Гайдая. Актер искренне сожалеет о том, что он не вошел в список главных звезд в фильмах покойного кинематографиста. Там он сообщил, что он мечтал сыграть Хлестакова.