МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России
| В России Срочная новость 10 0
Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно поразили вражескую технику.
Фото: Олег Булдаков / ТАСС
В ночь с 3 на 4 сентября в районе часа ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Два беспилотники были уничтожены в воздухе, один из них над территорией Калужской области, а второй над акваторией Черного моря рядом с Крымским полуостровом.
+12° 765 мм рт. ст.
100%
100%
96.34
0.01 104.61
-0.33
0.01 104.61
-0.33
Нашли ошибку?