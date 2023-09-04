МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 10 0

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно поразили вражескую технику.

МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России

Фото: Олег Булдаков / ТАСС

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В ночь с 3 на 4 сентября в районе часа ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Два беспилотники были уничтожены в воздухе, один из них над территорией Калужской области, а второй над акваторией Черного моря рядом с Крымским полуостровом.

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