МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России

В ночь с 3 на 4 сентября в районе часа ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Два беспилотники были уничтожены в воздухе, один из них над территорией Калужской области, а второй над акваторией Черного моря рядом с Крымским полуостровом.