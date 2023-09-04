Полное импортозамещение: реально ли измерять цены в России по «индексу кулебяки»

Что известно об этой необычной экономической инициативе?

Недавно производители шаурмы пожаловались на подорожание ингредиентов. В Госдуме согласились с тем, что цены на них увеличились за два года почти в полтора раза, предложив измерять индекс потребительских цен в кулебяках.

По последним данным, за два года в Москве набор ингредиентов для шаурмы подорожал на 35-40%. А за десять лет их цены в целом росли быстрее инфляции.

5-tv.ru спросил у доцента кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максима Чиркова, насколько разумно привязывать расчет индекса к исконно русским блюдам вроде кулебяки.

По мнению эксперта, все зависит от целей, для которых подобная инициатива вводится. В российской статистике есть множество показателей, которые отражают повышение цен. Так, есть и методологии, по которым высчитываются инфляция и показатель потребительских цен.

«Поэтому предложить считать „индекс кулебяки“, наверное, можно. Но он будет очень ограниченно использован, так как реальность отражать не будет в полной мере, потому что в экономике, даже если мы будем считать только питание отдельно, то нужно все-таки оценивать продукты питания по объемам потребления среди населения. И уже средневзвешенный индекс по всем продуктам питания он, наверное, и будет правильным», — объясняет экономист.

Если говорить о каком-то отдельном блюде, будь то гамбургер или кулебяка, то их индекс может отличаться в большую или меньшую сторону от реального роста цен на продукты питания, комментирует Чирков.

«Но, опять же, „индекс бигмака“ существует. По нему также можно ориентироваться. Его часто используют для того, чтобы несколько преувеличить реальный рост цен. <…> Я думаю, что такой пример будет интересным, но для профессиональных экономистов малоинформативным по сравнению с общим индексом потребительских цен на продукты питания в целом», — говорит специалист.

Одна экономист отметил, что данное предложение является интересным. Если есть «индекс бигмака», то почему в России не может существовать «индекс кулебяки» — это будет хорошо воспринято обществом, подытожил Чирков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перечислены способы укрепить курс рубля.