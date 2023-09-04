«Мы никогда не отказывались»: Путин оценил возможность переговоров с Украиной

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 49 0

Путин: Россия не отказывалась и не отказывается от переговоров с Украиной

«Мы никогда не отказывались»: Путин оценил возможность переговоров с Украиной

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Тема:
Спецоперация

Большое внимание на переговорах турецкого и российского лидеров было уделено ситуации на Украине.

Россия никогда не отказывалась и до сих пор не отказывается от посреднических услуг по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил Владимир Путин в ходе деловой встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы никогда от них (посреднических услуг — Прим. ред.) не отказывались. Конечно, мы благодарны президенту Турции за его усилия на этом направлении», — отметил глава государства.

Именно благодаря посредничеству турецкой стороны были достигнуты определенные договоренности, в том числе согласование документов между российской и украинской делегациями.

Путин также сообщил, что российская сторона в курсе о посреднических предложениях и инициативах Китая и африканских государств по урегулированию конфликта.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошли в Сочи 4 сентября. Одним из основных поводов для деловой беседы стала зерновая сделка. Также большое внимание на переговорах было уделено ситуации на Украине.

Россия неоднократно обозначала готовность к переговорам со стороной конфликта, однако киевский режим законодательно запретил их, а президент Украины Владимир Зеленский представил свой план по достижению мира, который состоит из десяти пунктов, включающих обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен «удерживаемыми лицами» по формуле «всех на всех», а также восстановление территориальной целостности страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США потеряли шанс на мирные переговоры Украины и РФ.

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