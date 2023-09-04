В Петербурге и Мариуполе открываются новые современные школы

Школьники Петербурга и его побратима Мариуполя получили замечательный подарок к 1 сентября. За парты ребята сели в новых учебных корпусах. И если юные жители Северной столицы уже были знакомы с робототехникой, киберспортом и другими необычными дисциплинами, то для школьников из ДНР они точно в новинку. Корреспондент «Известий» Василий Михеев продолжит.

С 2025 года — новые стандарты строительства жилых кварталов: сразу с детскими садами и школами, по другому — никак. Пока же в Петербурге просто рекорды — по количеству открытых школ и по качеству их наполнения.

Длина 25 метров, пять дорожек, вышки. Не олимпийский, но вполне профессиональный. И такой бассейн — в каждой новой школе Петербурга, а часто их два.

Кроме активных занятий и творческих изысканий, пища для ума. Да, какая! В этом смысле маленькие петербуржцы становятся гурманами в классах виртуальной реальности, на каждого — свой планшет и настоящие научные лаборатории. На них потратили три миллиарда рублей — в городе на Неве таких уже 200.

«Установка лазерная для обработки древесины и металла, чтобы наносить рисунки и узоры при помощи лазера. Мы будем собирать как 2D-модели, так и 3D из фанеры и металла, но также будем захватывать и пластик в работу. Во-первых, это первичные навыки для реальной жизни, чтобы человек мог работать руками», — рассказал учитель технологии у мальчиков Николай Катков.

Подняли планку и взяли высокий темп строительства образовательных учреждений в Петербурге в 2019-м с подачи президента. Тогда он выделил десять миллиардов из резервного фонда, на них открыли 11 школ. К 2023-му счет идет на десятки.

«За последние четыре года в Петербурге построено 68 школ и 164 детские сада. В этом году — 24 школы и 36 детских садов. В следующем году планируем сдать такое же количество школ и садов», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Чтобы на все новые школы хватило учителей, привлекли дополнительно десять тысяч человек и увеличили почти на пять тысяч количество мест в профильных вузах. Город находит возможность помогать другим регионам.

У побратима Петербурга, Мариуполя и школа открылась — Невская, как весь новый микрорайон, восстановленный после бомбежек. Здание и классы — самые большие в городе, а само образовательное учреждение — одно из самых современных в стране.

«Лаборатория робототехники, автодела, киберспорта — таких лабораторий нет в Донецкой народной республике», — рассказала директор общеобразовательной школы «Невская» Виктория Бондарева.

Все это было бы невозможно, подчеркнул Беглов, без президентской поддержки, а так же возросших собственных возможностей — в прошлом году доход Северной столицы перевалил за триллион. И это напрямую повлияло на рост количества образовательных учреждений.