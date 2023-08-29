«Ей нужно регулярно „менять картинку“»: почему Слава привлекает сильных мужчин

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 15 0

Шаманка Христафарида: со Славой ужиться может не каждый из-за ее яркой натуры

«Ей нужно регулярно „менять картинку“»: почему Слава привлекает сильных мужчин

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица призналась, что ее бывший муж делал ей 28 предложений руки и сердца. Как так получилось?

Певица Слава рассказала в шоу на одном из федеральных каналов о том, что вернулась к своему бывшему мужу Анатолию Далицкому. Шаманка Христафарида объяснила изданию dni.ru, почему артистка пользуется популярностью среди мужчин.

По словам Христафариды, у Славы сильная женская энергия, которая буквально притягивает к себе представителей противоположного пола, причем тоже далеко не слабых. К тому же, артистка является яркой и самостоятельной натурой, в матрице которой «прослеживается линия бурных романтических приключений».

«Ужиться с такой может не каждый. Да и ей самой регулярно необходимо „менять картинку“», — считает Христафарида.

Признание о том, что бывший муж певицы делал ей предложение руки и сердца 28 раз, шаманка комментирует просто: эта цифра — не предел. И, несмотря на то, что супруги сходились и расходились уже дважды, даже заводили себе новые отношения, Христафарида уверена, что теплоту чувств можно вернуть, если сделаны нужные выводы и работа над ошибками. Если же нет — то ничего нового воссоединение, скорее всего, не принесет.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Слава уходила от своего супруга.

+13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
95.47
0.76 103.24
0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
Экономист перечислил способы укрепить курс рубля: проще, чем кажется
11:15
«Трансформируется»: как изменится Даша Букина в продолжении «Счастливы вместе»
11:08
Украинские националисты за три часа выпустили более 50 снарядов по Донецку
11:06
В России разработали FPV-систему для уничтожения и перехвата беспилотников ВСУ
10:59
Пожар вспыхнул после ДТП с грузовиком под Петербургом
10:53
«Ей нужно регулярно „менять картинку“»: почему Слава привлекает сильных мужчин

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
Не на что содержать детей: как живут Блиновские после ареста счетов
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России