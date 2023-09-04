Учебники, горелка и препараты: тело подростка нашли в лесу при странных обстоятельствах

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 18 0

В Мытищах тело пропавшего подростка нашли обгоревшим в лесопарке

Учебники, горелка и препараты: тело подростка нашли в лесу при странных обстоятельствах

Фото: www.globallookpress.com / Christian Handl

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Жуткая история произошла в подмосковных Мытищах.

Обгоревшее тело без вести пропавшего школьника нашли в городе Мытищи. 17-летний юноша лежал на территории Хлебниковского лесопарка. Поиски школьника продолжались на протяжении трех дней.

Прибывшие на место специалисты установили, что давность наступления смерти - около двух суток. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг. Предварительная причина смерти: термические ожоги, полученные в результате нарушения техники безопасности при вскрытии газового баллона.

Как стало известно 5-tv.ru, 17-летний Антон (имя изменено по требованиям российского законодательства. — Прим. ред.) 30 августа в шесть утра ушел из дома в лес. Спустя сутки он не вернулся домой — близкие начали переживать. Они связались с сотрудниками МЧС, которые отправились на поиски пропавшего.

С места происшествия правоохранительными органами были изъяты: документ, удостоверяющий личность, газовый баллон, горелка, учебники по химии, тетради, медицинские препараты, гильза, складной нож, металлическая трубка, мобильный телефон. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 16-летняя падчерица уехала из дома к неизвестному из Сети.

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