«У нас сухой закон»: Розенбаум рассказал, как работают его музыканты

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Василиса Власова
Василиса Власова 1 190 0

По словам исполнителя, на гастролях особенно важно следить за состоянием здоровья.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Розенбаум рассказал, как работает его музыкальный коллектив на гастролях

Народный артист России Александр Розенбаум на пресс-конференции в РИА Новости, которая прошла в преддверии его юбилейных концертов рассказал, как проходят гастроли с его музыкальным коллективом.

«Я не ушитый, не уколотый, не кодированный, я нормальный. Но я редко занимаюсь алкоголизацией организма, а на гастролях у нас сухой закон в коллективе вообще», — отметил исполнитель.   

По словам Розенбаума, в туре музыканту особенно важно следить за состоянием здоровья.

«Я со здоровьем. Я режимлю больше. Я вообще режимный человек уже довольно давно, но вот в эту серию ты либо режимишь, либо не работаешь, одно из двух. Я профи. Ты не можешь такую нагрузку, ты не можешь такую работу  сделать без режима. Связки требуют восьмичасового сна», — рассказал он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Розенбаум предпочетает справлять праздники. День своего рождения артист решил провести в компании зрителей, — и ни о чем не жалеет.

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