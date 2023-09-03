На Украине рассказали о панике Зеленского из-за нехватки живой силы в ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский паникует на фоне нехватки живой силы
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
В это время у населения «растет ненависть» к военно-политическому руководству страны.
В Вооруженных сил Украины (ВСУ) существует серьезная нехватка живой силы, армия несет значительные потери, что вызывает «истерику» у президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
По его словам, Украина не имеет военных резервов и тех, кто желает идти воевать на линию фронта. Украинцы боятся. Он отметил, что из-за этого власти Киева заявили о насильственной мобилизации, которая усиливает социальную напряженность и только усугубляет ситуацию. У населения «растет ненависть» к военно-политическому руководству страны.
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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации (СВО) по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский решил пересмотреть критерии годности к службе в ВСУ.
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