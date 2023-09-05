Кулеба назвал поле боя дорогой к переговорам с Россией

Глава МИД Украины Кулеба: путь к переговорам с Россией лежит через поле боя
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
В МИД РФ напомнили, что Москва открыта к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и готова к серьезным предложениям.
Стратегия урегулировании конфликта на Украине лежит через поле боя, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-выступления в рамках встречи послов в Вене.
«Ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем Украина. Но некоторые войны — не просто конфликты или территориальные споры», — заявил дипломат.
Кулеба считает, что конфликт не может прекратиться «усаживанием сторон за стол переговоров». Его приостановка даст России передышку, которая якобы будет использована для подготовки новой атаки, подчеркнул он.
«Путь к дипломатии лежит через поле боя», — подчеркнул он.
Участником встречи стал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. На прошлой неделе он заявил, что Вена выступила за мирные переговоры конфликта на Украине, но только Киев может решить, когда будет сделан шаг в сторону переговоров.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь подчеркнула, что Москва открыта к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и готова к серьезным предложениям. Однако в Верховной раде Украины зарегистрировали постановление, которое подразумевает недопустимость прекращения конфликта с РФ путем уступок каких-либо территорий.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации (СВО). Российский лидер отметил, что киевский режим возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Украина проигнорировала попытки решить конфликт дипломатическим путем, так что Россия решила оказать военную помощь еще на тот момент самопровозглашенным республикам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кулеба опроверг слова о провале контрнаступления ВСУ.
- 4 сент
- Сальдо: ВСУ ударили по сослуживцам из-за попытки побега с позиций
- 4 сент
- Прилепин назвал условие, при котором спецоперация закончится через месяц
- 4 сент
- Кресло еще не остыло: почему Зеленский отправил министра обороны Резникова в отставку
- 4 сент
- Односельчане подарили члену экипажа танка «Алеша» землю и лошадей
- 4 сент
- «Зависит не от Киева»: Шойгу высказался про смену министра обороны Украины
- 4 сент
- «Большие»: Шойгу рассказал о потерях украинской стороны
- 4 сент
- В режиме кабрирования: российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ
- 4 сент
- «Мы никогда не отказывались»: Путин оценил возможность переговоров с Украиной
- 4 сент
- Владимир Путин о контрнаступлении Украины: «Это не пробуксовка, это провал»
- 4 сент
- Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи длились три часа
Читайте также
94%
0.28 104.42
-0.19
Нашли ошибку?