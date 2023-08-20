Переобуваются на ходу? Кулеба опроверг слова о провале контрнаступления ВСУ

Дипломат отметил, что многие аналитики уже заблуждались касательно возможностей украинской армии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг слова о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

Дипломат заявил, что не стоит недооценивать украинскую армию. Глава МИД также добавил, что даже скептически настроенные люди со временем могут изменить свое мнение.

«С точки зрения неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина в феврале 2022 года должна была прекратить свое существование в течение от трех до десяти дней», — отметил Кулеба.

Министр обороны Украины заявил, что готов подать в отставку

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский аналитик заявил о возможном крахе ВСУ. По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, Украина способна продолжать боевые действия лишь до тех пор, пока ее поддерживает НАТО. Однако совсем скоро альянс может перестать поставлять новое оружие из-за дефицита на собственных складах.