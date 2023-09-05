Очередная истерика: Эстония отговаривает молодежь обучаться в России

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Эстония отговаривает молодежь обучаться в России

Очередная истерика: Эстония отговаривает молодежь обучаться в России

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

Читайте нас в: Дзен Новости

В странах Прибалтики решили увеличить в 15 раз штрафы для русских школ.

Правительство Эстонии призывает молодежь отказаться от обучения в России. Об этом сообщило издание Delfi после беседы с пресс-службой полиции безопасности.

«Как мы уже писали в наших предыдущих ежегодниках, Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом», — опубликовано на портале.

Также недавно Эстония решила увеличить штрафы для русских школ в 15 раз, их планируют повысить до десяти тысяч евро, а коснутся они тех учителей, которые не знают национального языка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие латвийские компании до сих пор работают в России.

+14° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.62
0.28 104.42
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:06
Собянин: в результате падения беспилотника поврежден бытовой объект
4:56
Врачи Новой Зеландии забыли в животе у пациентки медицинский инструмент размером с тарелку
4:40
Стремление Украины попасть в НАТО начало раздражать Америку
4:24
Сердцу не прикажешь? Нина Маслова могла увести мужа у беременной Натальи Варлей
4:21
Собянин: силами ПВО уничтожены беспилотники при атаке на Москву
4:15
МО РФ: пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью беспилотника

Сейчас читают

Полное импортозамещение: реально ли измерять цены в России по «индексу кулебяки»
Символ перерождения или просто картинка: что означает новое тату Бритни Спирс
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России