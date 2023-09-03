«Бизнес по-черному»: какие латвийские компании до сих пор работают в России

Прибалты любят осуждать нашу страну за любое решение, однако, не спешат уходить с прибыльного рынка.

Латвия любит осуждать Россию за каждое ее решение. Однако, не спешит уходить с прибыльного рынка. «Известия» рассказали, какие латвийские компании продолжают сотрудничать с Россией.

Здоровье под защитой: Grindex и Olainfarm

Особо обширную деятельно развернула фармацевтическая компания Grindex. От своего имени они поставляют лекарства в Белоруссию, которая является главной помощницей «устрашающей России». Дочерняя компания Grindex Kalceks занимается соседним направлением. Они доставляют лекарства в Россию. За 2022 год организация заработала 70 миллионов евро на этом направлении.

Компания Olainfarm тоже занимается фармацевтикой. Также, как и конкурент, она сотрудничает с Россией.

Алкоголь: Absolut Vodka, Ballantine’s и Jameson Whiskey

Компания по производству алкоголя Pernod Ricard Eastern Europe Operations продолжает поставлять свои крепкие напитки в Россию. Это организация принадлежит крупному мировому бренду спиртного Pernod Ricard.

Многие знают этого производителя по таким товарам, как Absolut Vodka, Ballantine’s и Jameson Whiskey. Их последний годовой отчет охватывает середину 2021 года и середину 2022. За это время в России они продали алкоголя на 84 миллиона евро.

Латвийские госкомпании в России

Слова властей Латвии по поводу запрета на сотрудничество с российскими партнерами — это просто слова. И компании вправе сами решать прислушиваться к ним или нет. Но как можно отказаться от прибыльно рынка, если само правительство это сделать не может?

Организация Ldz Cargo является дочерней компанией «Латвийской железной дороги». В 2023 году она начала перевозить грузы из Эстонии в Россию. И тут латыши вовремя подсуетились. Дело в том, что в Эстонии запретили госкомпаниям перевозить грузы в Белоруссию и Россию. А Ldz Cargo увидели в этом хорошую перспективу. 52% за 2022 год — именно столько организация перевезла грузов из России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия открыла безвозмездные поставки продовольствия в Африку.