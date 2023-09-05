На Зеленского подали в суд: PariMatch требует отмены санкций

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 44 0

РБК-Украина: PariMatch подала в суд на Зеленского и потребовала отменить санкции

На Зеленского подали в суд: PariMatch требует отмены санкций

Фото: www.globallookpress.com / Filip Singer

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По заявлению Киева, фирма имеет связи с Россией и Белоруссией.

Букмекерская контора PariMatch представила судебный иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому за внесение ее в санкционные списки якобы за наличие связей с Белоруссией и Россией. Об этом сообщают украинские средства массовой информации (СМИ).

«Ответчиком по иску выступает лично президент Владимир Зеленский», — сказано в публикации.

Суд назначил рассмотрение иска букмекерской конторы на вторник, 5 сентября. Украина ввела санкции против различных букмекерских контор в марте 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что стремление Украины попасть в НАТО начало раздражать Америку. 

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