В Истре потушили пожар, возникший после падения обломков БПЛА

|
Алина Крылова
Алина Крылова 52 0

Глава Истры Витушева: гараж в СНТ загорелся после падения обломков беспилотника

В Истре потушили пожар, возникший после падения обломков БПЛА

Фото: Telegram / Татьяна Витушева / tatianavitusheva

Читайте нас в: Дзен Новости

На месте работают оперативные службы.

В Истринском районе Московской области после падения обломков сбитого системой противовоздушной обороны (ПВО) дрона начался пожар. Подробностями инцидента с журналистами поделилась глава муниципалитета Татьяна Витушева.

Силовикам удалось оперативно перехватить БПЛА на подлете к региону. Одним прицельным ударом дрон был сбит, а загоревшиеся обломки обрушились на гараж, спровоцировав возгорание. На место тут же выехали экстренные службы. Приехавшим на место пожарным удалось быстро потушить пламя. Пострадавших и погибших нет.

«В результате падения обломков сбитого летательного аппарата произошло возгорание хозяйственной постройки — гаража площадью 50 квадратных метров — в СНТ „Высоковольтник“. На месте работают оперативные службы, возгорание ликвидировано», — написала она в Telegram-канале.

Также там работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Террористический акт».

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили еще один беспилотник в Тверской области.

+14° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.62
0.28 104.42
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:33
«Начало политического шоу-сезона»: в дом и. о. мэра Чернигова вломились СБУ
9:21
«Во все стороны»: полковник Сайфуллин опроверг данные о прочности танков Leopard
9:10
Ответ всем недоброжелателям: Линдеманн сделал ход конем после громкого скандала
9:01
«Людям важен выбор»: медиаэксперт о том, почему телевидение не умрет
8:51
В Истре потушили пожар, возникший после падения обломков БПЛА
8:39
Модель Алена Шишкова с детства страдала от излишней худобы

Сейчас читают

Во всех аэропортах Москвы задержаны или отменены рейсы
На счету ОПГ «Северские» может быть около 30 убийств
«У меня будет много внуков»: Юта поделилась своими мечтами
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России