В Кремле прокомментировали ситуацию с Суровикиным

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 689 0

Песков заявил, что ему ничего не известно о ситуации с Суровикиным

В Кремле прокомментировали ситуацию с Суровикиным

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Читайте нас в: Дзен Новости

По данным СМИ, военачальник не появлялся на публике с 24 июня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о ситуации с генералом армии Сергеем Суровикиным. На вопросы официальный представитель Кремля ответил во время общения с журналистами.

«Нет, неизвестно», — прокомментировал он соответствующий вопрос.

В августе Суровикин был освобожден от должности. Его место занял начальник Главного штаба ВКС РФ Виктор Афзалов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков опроверг слухи насчет осведомленности Суровикина о мятеже ЧВК «Вагнер».

+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
96.62
0.28 104.42
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:27
В МВД раскрыли, поменялась ли ответственность за неисправность автомобилей
14:16
Тысячи гостей, сотни клипов, десятки звезд: VK подводит итоги фестиваля «Таврида. АРТ»
14:10
«Не можем согласиться»: Песков ответил на заявления Пашиняна
14:09
Советская телеведущая Аза Лихитченко попала в реанимацию
14:06
Символ рабства? Почему в Индии захотели сменить название страны
14:00
«От депрессии до слабоумия»: что грозит певице Славе, которая пила почти год

Сейчас читают

"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение
Россия и арабы: история дружбы, потенциал развития, отношение к СВО
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях
Водочкой обеззаразим: что будет, если смешать жареные грибы и алкоголь

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России