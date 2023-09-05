В Кремле прокомментировали ситуацию с Суровикиным

По данным СМИ, военачальник не появлялся на публике с 24 июня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о ситуации с генералом армии Сергеем Суровикиным. На вопросы официальный представитель Кремля ответил во время общения с журналистами.

«Нет, неизвестно», — прокомментировал он соответствующий вопрос.

В августе Суровикин был освобожден от должности. Его место занял начальник Главного штаба ВКС РФ Виктор Афзалов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков опроверг слухи насчет осведомленности Суровикина о мятеже ЧВК «Вагнер».