Песков опроверг слухи насчет осведомленности Суровикина о мятеже Пригожина

Песков назвал негативные публикации о Суровикине спекуляциями и пересудами
Фото: Метцель Михаил / ТАСС
Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций.
Слухи о том, что генерал армии Сергей Суровикин мог знать о предстоящем мятеже ЧВК «Вагнер», являются спекуляцией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что на фоне произошедшего будут появляться различные фейки и пересуды.
«Это один из таких примеров», — сказал он, комментируя соответствующую информацию из газеты The New York Times.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством.
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