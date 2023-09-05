Культура отмены не работает: Журова объяснила феномен Овечкина и Медведева

|
Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 27 0

Депутат Журова: спонсоры определяют курс развития конкретных видов спорта

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Почему одни спортсмены все еще продолжают выступать, в то время как другие лишились возможностей и медалей?

Феномен так называемой «культуры отмены» на себе успели прочувствовать сотни российских спортсменов. После начала спецоперации на Украине РФ лишилась права принимать участие в Олимпиадах, чемпионатах мира и «Евровидении». Лишь немногие спортсмены сумели сохранить свои места: среди них оказались хоккеист Александр Овечкин и теннисист Даниил Медведев.

Эксклюзивно для 5-tv.ru заслуженный мастер спорта, конькобежка Светлана Журова объяснила, как некоторым выдающимся спортсменам удалось удержаться на плаву. По словам депутата, правом «задавать тренды» в этой сфере давно завладели спонсоры.

«В тех федерациях, где спонсоры не поддаются политическому давлению, для них как раз важно, что представлена спортивная политика в хорошем смысле этого слова. Им на руку, что представлены все страны, что у них играют лучшие из лучших — Овечкин, Медведев. Они делают все ради спорта.

Их обижает, когда их упрекают или пытаются на них давить. Оказывать влияние на руководителей таких организаций просто невозможно, потому что они самодостаточные, они про спорт», — прояснила она.

Одна из попыток продавить зарубежных чиновников вышла боком американцам, вспомнила Журова один из недавних прецедентов.

«Спонсоры сегодня могут диктовать условия политикам. Политика также зависит от бизнесменов. Все дело в том, что в свое время американцы пытались бойкотировать Олимпийские игры за счет того, что нарушаются права человека. Спонсоры им все объяснили, и они быстро передумали», — припомнила спортсменка.

Ранее 5-tv.ru писал, почему из сборника Queen исчезла пикантная песня. 

+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
97.54
0.92 104.90
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Ставшая матерью во второй раз Равшана Куркова раскрыла имя маленькой дочери
15:51
В районе Работино отражены две атаки ВСУ: уничтожено до 170 боевиков
15:44
Новую станцию метро откроют в аэропорту Внуково 6 сентября
15:41
«Один стоит и держит зал»: каким будет памятник Юрию Шатунову
15:30
HRW собрала доказательства гибели жителей Изюма из-за кассетных боеприпасов ВСУ
15:21
Минобороны: в ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ

Сейчас читают

"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение
Россия и арабы: история дружбы, потенциал развития, отношение к СВО
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях
Водочкой обеззаразим: что будет, если смешать жареные грибы и алкоголь

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России