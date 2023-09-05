Культура отмены не работает: Журова объяснила феномен Овечкина и Медведева

Почему одни спортсмены все еще продолжают выступать, в то время как другие лишились возможностей и медалей?

Феномен так называемой «культуры отмены» на себе успели прочувствовать сотни российских спортсменов. После начала спецоперации на Украине РФ лишилась права принимать участие в Олимпиадах, чемпионатах мира и «Евровидении». Лишь немногие спортсмены сумели сохранить свои места: среди них оказались хоккеист Александр Овечкин и теннисист Даниил Медведев.

Эксклюзивно для 5-tv.ru заслуженный мастер спорта, конькобежка Светлана Журова объяснила, как некоторым выдающимся спортсменам удалось удержаться на плаву. По словам депутата, правом «задавать тренды» в этой сфере давно завладели спонсоры.

«В тех федерациях, где спонсоры не поддаются политическому давлению, для них как раз важно, что представлена спортивная политика в хорошем смысле этого слова. Им на руку, что представлены все страны, что у них играют лучшие из лучших — Овечкин, Медведев. Они делают все ради спорта.

Их обижает, когда их упрекают или пытаются на них давить. Оказывать влияние на руководителей таких организаций просто невозможно, потому что они самодостаточные, они про спорт», — прояснила она.

Одна из попыток продавить зарубежных чиновников вышла боком американцам, вспомнила Журова один из недавних прецедентов.

«Спонсоры сегодня могут диктовать условия политикам. Политика также зависит от бизнесменов. Все дело в том, что в свое время американцы пытались бойкотировать Олимпийские игры за счет того, что нарушаются права человека. Спонсоры им все объяснили, и они быстро передумали», — припомнила спортсменка.

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