Румыния получила контроль над газотранспортной системой Молдавии

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Кишинев намерен до 2025 года завершить подключение к Европейской сети операторов передачи электроэнергии через Румынию.

Румыния получила контроль над газотранспортной системой Молдавии

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

Читайте нас в: Дзен Новости

Румынская компания Vestmoldtransgaz взяла в аренду газотранспортную сеть Молдавии сроком на пять лет. Соответствующий договор предприятие подписало с компанией Moldovatransgaz (принадлежит Moldovagaz), пишет EADaily.

Отмечается, что румынская сторона возьмет на себя эксплуатацию и текущие контракты на техобслуживание, заключенные Moldovatransgaz. Тем самым будет обеспечена непрерывность операционных процессов, связанных с инфраструктурой транспортировки газа в регион, включая Приднестровье.

Как отметил гендиректор молдавского оператора Ион Стерян, именно вопрос обеспечения энергоресурсами Левобережья был ключевым элементом переговоров. По его словам, молдавское Национальное агентство регулирования энергетики (НАРЭ) не может осуществлять регулирование в Приднестровье, так как там «особая ситуация».

Переговоры там ведутся между «Тираспольтрансгазом» и Moldovagaz при участии Министерства энергетики Молдавии и НАРЭ. На днях президент Приднестровской Республики Вадим Красносельский заявил об отработке альтернативного маршрута поставки российского голубого топлива в обход Украины, которая по истечении договора в конце 2024 года может отказаться продлевать транзит ресурса через свою территорию.

В свою очередь Кишинев планирует до 2025 года закончить реализацию проекта по прямому подключению к Европейской сети операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) через Румынию.

Vestmoldtransgaz — нефтегазовая компания, владеющая газопроводом «Яссы — Унгены — Кишинев». В числе ее акционеров — румынский Transgaz с долей 75% и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с долей 25%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Молдавии Майя Санду заявила об отсутствии у государства долга перед «Газпромом» в размере 800 миллионов долларов.

+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
97.54
0.92 104.90
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:24
Спортивный гимнаст и Олимпийский чемпион Азарян ушел из жизни на 95-м году
20:16
Комплексные и эффективные: Эрдоган оценил сочинские переговоры с Путиным
20:10
Беда в семье: жена Джо Байдена заразилась коронавирусом
19:57
«Ситуация ухудшается»: на Украине заговорили о мятеже против Зеленского
19:45
Лучшие инструктора: как бойцов армии России готовят к отправке в зону СВО
19:33
Пять комнат на 200 «квадратах»: что есть в квартире Басты за миллион долларов

Сейчас читают

"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение
Россия и арабы: история дружбы, потенциал развития, отношение к СВО
«Хайп — это бизнес»: Светлана Столповских объяснила, как не испачкать репутацию
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России