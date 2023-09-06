«Без пяти минут взрослая девушка»: чем грозит Борисовой расставании с дочерью на месяц

Чем может закончиться поездка дочери Даны Борисовой за рубеж?

47-летняя телеведущая Дана Борисова одна воспитывает дочь. 16-летняя Полина неоднократно заставляла звездную маму краснеть, то и дело «выкидывая коленца». Однако не так давно девушка остепенилась и даже заявила о желании поехать учиться в Корею.

Планировалось, что после переезда Полина будет около месяца жить в гостях у чужой семьи. В беседе с 5-tv.ru психолог Андрей Зберовский объяснил, чем чревато решение Борисовой и что будет, если ее дочка захочет продолжать учиться за рубежом.

В целом, специалист одобрил решение Борисовой и ее дочери, ведь кратковременный отдых родителей и детей друг от друга идет всем на пользу.

«Вообще беспокоиться не о чем! Девочка получает полезный опыт самостоятельности, и хорошо, что мама доверяет своей дочери. Когда дети подросткового периода 14, 15, 16 лет имеют возможность „отрываться“ от родителей хотя бы на месяц, они очень быстро получают навыки самостоятельности, которые позволяют им во взрослом возрасте чувствовать себя более комфортно, более мобильно, более самостоятельно», — рассказал психолог.

Такая ситуация, отметил Зберовский, хорошо характеризует и мать, и дочь, говорит о взаимном доверии и прочных связях в семье.

Но есть в такой ситуации и подводные камни: в случае, если ребенок «распробует» самостоятельность, то появится риск, что дочь отдалится от матери, а в отношениях возникли новые проблемы.

«Фактически, мы говорим уже о „без пяти минут“ взрослой девушке, которая будет устраивать свою личную жизнь, которая, если адаптируется к другой стране, скорее всего, уже в ней будет получить образование», — вынес неутешительный вердикт психолог.

Зберовский также подчеркнул: если сложится такая ситуация, в которой дочь Борисовой решит выбрать самостоятельную жизнь, то главное выработать грамотное отношение к ситуации. Умение вовремя отпустить характеризует зрелых родителей с правильным примером.

«Любые дети, к сожалению или к счастью, рано или поздно уходят от нас, родителей, начинают вести собственную жизнь», — заметил специалист.

Психолог заключил, что если дочь Борисовой захочет жить в другой стране, то к этому нужно относиться как к ее выбору — мудро.

Ранее 5-tv.ru писал, в каких условиях за рубежом планирует жить дочь Борисовой.