В Госдуме назвали фейком «приказ Минобороны» о дополнительной мобилизации в РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37 0

Опубликованная в сети «ерунда» стала происками противников, отметили в нижней палате.

В Госдуме назвали фейком «приказ Минобороны» о дополнительной мобилизации в РФ

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

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В Госдуме назвали фейком «приказ Минобороны РФ», который распространяется украинскими Telegram-каналами. Опубликованный в сети документ прокомментировал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Фейковый документ, разработанный нашими противниками», — отреагировал он.

Картаполов уверен, что фейковый приказ был размешен ресурсами в социальных сетях специально. Он призвал население доверять только проверенным источникам и не обращать внимание на «ерунду».

Глава комитета Годумы также подчеркнул, что сегодня у государства нет необходимости проводить дополнительный набор мобилизованных. Стране достаточно военнослужащих, которые набираются по контракту.

Ряд украинских Telegram-каналов ранее опубликовал якобы приказ главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о начале новой волны мобилизации в стране. Указывалось, что стартует набор 11 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ потеряли свыше 66 тысяч боевиков с начала контрнаступления.

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