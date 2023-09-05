Вне закона: в Петербурге задержали организатора прогулок по крышам

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В Петербурге задержали организатора прогулок по крышам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann; 5-tv.ru

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Правоохранители уже провели обыски у фигурантов дела.

В Петербурге задержан подозреваемый в организации нелегальных экскурсий по крышам. Ему помогали два администратора и пять гидов, суммарный доход сообщества за полтора года составил порядка девяти миллионов рублей.

Информацию об опасных прогулках потенциальные клиенты получали из рекламных объявлений в соцсетях. У задержанного и его возможных сообщников также провели обыск, дело возбуждено по статье о незаконном предпринимательстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после смертельной экскурсии в московском коллекторе штрафы для гидов без аттестации могут вырасти в несколько раз. Инициатива уже предварительно одобрена правительством.

Все экскурсоводы сейчас и так должны подтвердить квалификацию и сдать экзамены. Тех, кто правила проигнорирует, предлагали наказывать рублем — от трех тысяч рублей, теперь же штрафные санкции резко увеличатся.

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