Вне закона: в Петербурге задержали организатора прогулок по крышам
В Петербурге задержали организатора прогулок по крышам
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann; 5-tv.ru
Правоохранители уже провели обыски у фигурантов дела.
В Петербурге задержан подозреваемый в организации нелегальных экскурсий по крышам. Ему помогали два администратора и пять гидов, суммарный доход сообщества за полтора года составил порядка девяти миллионов рублей.
Информацию об опасных прогулках потенциальные клиенты получали из рекламных объявлений в соцсетях. У задержанного и его возможных сообщников также провели обыск, дело возбуждено по статье о незаконном предпринимательстве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после смертельной экскурсии в московском коллекторе штрафы для гидов без аттестации могут вырасти в несколько раз. Инициатива уже предварительно одобрена правительством.
Все экскурсоводы сейчас и так должны подтвердить квалификацию и сдать экзамены. Тех, кто правила проигнорирует, предлагали наказывать рублем — от трех тысяч рублей, теперь же штрафные санкции резко увеличатся.
Читайте также
49%
0.92 104.90
0.48
Нашли ошибку?