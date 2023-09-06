Защитить память: главное на заседании оргкомитета «Победа»
Западные кураторы продолжают прикрывать героизацию нацизма.
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru
Российский президент Владимир Путин назвал отвратительной ситуацию, когда западные кураторы поставили во главе откровенно фашистского режима — этнического еврея Зеленского.
Такие заявления президент сделал во время заседания оргкомитета «Победа», который призван защитить нашу с вами историческую память. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Георгия Гривенного.
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