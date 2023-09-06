Нужно восполнять потери: Украина начала массово искать уклонистов

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Алексей Панков
Алексей Панков 40 0

Из-за гигантских потерь Украина вынуждена возвращать в страну сбежавших мужчин

Нужно восполнять потери: Украина начала массово искать уклонистов

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak

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Тема:
Спецоперация

Кого в первую очередь коснуться новые меры.

Из-за больших потерь Украина вынуждена ужесточать законодательство в отношении военнообязанных. О том, как руководство страны намерено возвращать сбежавших в другие страны мужчин, рассказали «Известия» в новом материале.

Первым о депортации уклонистов рассказал 1 сентября глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Он отметил, что новые правила могут коснуться лиц, покинувших страну по поддельным справкам. Первые меры были приняты спустя несколько дней, и уже 4 сентября польские СМИ сообщили о высылке на родину посредников нелегальной миграции.

Инициатива украинских властей вызвала непонимание в Европе. По словам пресс-секретаря Главного управления польской полиции Мариуша Чярки, Киеву придется направить несколько тысяч запросов в Интерпол, касающихся обладателей «белых билетов». Эксперты говорят, что часть мужчин может отказаться от гражданства и переехать в страны СНГ. Кроме того, законодательство ряда европейских стран не предусматривает депортации в подобных случаях.

Также эксперты сообщают, что такие меры лишь усилят коррупцию в стране. Новые военкомы вновь будут требовать деньги для подтверждения диагноза, запрещающего отправку на фронт.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что свыше трех миллионов украинцев могут никогда не вернуться домой из-за границы.

Тема:
Спецоперация
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