«Ситуация ухудшается»: на Украине заговорили о мятеже против Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: украинцы могут начать мятеж против Зеленского
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Что в настоящее время происходит в Незалежной?
Украинский народ может начать мятеж для свержения режима президента Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в новом видео в личном блоге.
Киев все дальше уходит от переговоров с Москвой — настроения в стране из-за этого тоже меняются, отмечает Соскин. Вскоре украинцы могут пойти на крайние меры.
«Поскольку ситуация каждый день ухудшается, <…> то, я так думаю, должны начаться революционные выступления против Зеленского», — прокомментировал он.
По словам бывшего советника Кучмы, мирное соглашение Зеленского сейчас не интересует — ему куда важнее укрепить свою диктатуру в стране. Между тем Россия неоднократно высказывала свою открытость к диалогу.
Сейчас большая часть населения критикует проводимую Зеленским политику, обратил внимание Соскин. В частности, под гнетом оказывается мужское население, которое бросают в зону боевых действий. Эксперт оценил ситуацию на фронте как тяжелую — ВСУ несут потери и не могут сдерживать наступление ВС РФ.
Накануне в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Анкара предложила свою кандидатуру в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта. Путин подтвердил готовность Москвы сесть за стол переговоров и отметил, что страна никогда не отказывалась от посреднических услуг.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин раскрыл истинного противника России.
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