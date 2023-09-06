Умер режиссер и аниматор «Союзмультфильма» Константин Арефьев

Автор мультфильмов «Иван-Хуан», Popcorn и «Крылья для друга», предположительно, скончался от последствий инсульта.

Режиссер, художник-мультипликатор и актер Константин Арефьев умер на 60-м году жизни. Трагическую новость сообщили на киностудии «Союзмультфильм».

«Не стало Константина Арефьева — талантливого мастера на все руки киностудии „Союзмультфильм“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Арефьев был разносторонним, энергичным человеком, который успел попробовать себя в разных специальностях: был режиссером, монтажером, аниматором, художником.

Причина смерти кинодеятеля не уточняется. По данным пользователей портала «Кино-театр», он скончался 4 сентября от последствий инсульта.

Среди режиссерских работ Арефьева — мультфильмы «Иван-Хуан», Popcorn, «Крылья для друга», «Рыбак и его душа», «По Мыху», фильм «Кто я такой?». В качестве аниматора работал над проектом «Кораблик, который хотел летать», фэнтези-притчей «Ночи полнолуния».

Также Арефьев снялся в экспериментальных картинах режиссера Дмитрия Фролова «Пасечник» (1991) и «Психическая атака на Советы» (1991).

Константин Арефьев родился 8 июля 1964 года. Учился в ленинградском Институте киноинженеров и на Высших курсах сценаристов и режиссеров в Москве. В дальнейшем работал художником компьютерной графики, участвовал в оформлении телеканалов ОРТ, РТР и ТВЦ, создании визуальных эффектов для фильмов «Русский бунт», «Звезда» и других, производстве клипов и рекламных роликов. Работал аниматором в студиях «Вигана» и «Союзмультфильм», сотрудничал со студией «Пилот».

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