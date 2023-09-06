Ушла из жизни знаменитая испанская актриса и телеведущая Мария Тереса Кампос

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 9 0

Последние дни своей жизни она находилась в больнице.

Ушла из жизни знаменитая испанская актриса и телеведущая Мария Тереса Кампос

Фото: www.globallookpress.com / Oscar Gonzalez

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В возрасте 82 лет умерла известная испанская актриса и телеведущая Мария Тереса Кампос. Об этом сообщает издание Vanitatis.

Последние дни своей жизни она находилась в больнице после того, как дома упала в обморок. Ее госпитализировали, но состояние ухудшалось, через несколько дней она умерла. Диагноз звезды пока не сообщается.

Ее голос считался одним из самых узнаваемых во всей Испании, с 15 лет журналист работала на радио. Позже она устроилась на телевидение в качестве ведущей шоу и новостных передач. В 2013 году Марии Кампос вручили почетную награду от Испанской телевизионной академии.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти спортивного гимнаста и Олимпийского чемпиона Альберта Азаряна.

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