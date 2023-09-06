«Не бывает незаменимых людей»: Ярушин из «Универа» резко осадил Самбурскую

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 483 0

Актер Ярушин ответил Самбурской после ее отказа сниматься в сериале «Универ»

«Не бывает незаменимых людей»: Ярушин из «Универа» резко осадил Самбурскую

Фото: Кадр из сериала «Универ. Новая общага», 2011 г.

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Звезда молодежного ситкома высказался об отказе актрисы сниматься в продолжении.

Актер Стас Ярушин рассказал о том, что думает об отказе коллеги и звезды сериала «Универ» Анастасии Самбурской от участия в съемках. Об этом сообщает utro.ru.

На телеэкраны в скором времени ожидается возвращение знаменитого комедийного ситкома о студенческой жизни «Универ». Уже известно, что в продолжении примет участие Виталий Гогунский, запомнившийся зрителям по роли простоватого качка Кузи.

Однако тренер Кристина в исполнении Анастасии Самбурской больше не появится в сериале. Дело в том, что фактически главная звезда ситкома отклонила предложение создателей о съемках в новом сезоне, при этом проявив явное недовольство в отношении проекта. Свой отказ актриса мотивирует маленьким гонораром.

По словам Анастасии, предлагаемая ей сумма за съемки так и не выросла. Очевидно, предполагалось, что зарплату звезде должны были повысить, но договориться с продюсерами Самбурской в итоге все-таки не удалось.

Ее коллега Стас Ярушин довольно резко высказался об отказе актрисы.

«Так сложилось, такова жизнь. Нет ее в сериале, ничего страшного. Я считаю, что не бывает незаменимых людей, все равно что-то да придумали», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru писал о том. что звезду сериала «Универ» Виталия Гогунского не пустили в Грузию.

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