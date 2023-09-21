«Не ходила»: в старших классах Zivert потеряла интерес к учебе

Тем не менее, любимая детская фотография артистки непосредственно связана со школой.

Певица Zivert (Юлия Зиверт) прогуливала уроки. Воспоминаниями о школьных временах популярная исполнительница эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru за кулисами проходившего в Кремле концерта в честь Дня знаний.

Как рассказывает артистка, она не особо любила школу, тем не менее плохим поведением не досаждала своим педагогам.

«Уроки не срывала, я просто на них не ходила», — посмеялась Zivert.

В старших классах интерес исполнительницы переключился на творчество, поэтому школьные предметы отошли на второй план. Тем не менее, любимая детская фотография артистки непосредственно связана со школой.

«У мамы в альбоме эта фотография. Она как раз с первого сентября. У меня такие две баранки из косичек. И я там такая лапушка. Мне прямо хорошо запомнилась эта фотография, у меня там безумно счастливое лицо. Конечно, на детских фотографиях везде счастливое лицо. Когда проблем не знали, жили себе, гуляли, да и все, это сейчас у нас куча всего», — делится певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Zivert уволила концертного директора из-за скандала с продажей билетов.