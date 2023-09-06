Более 50 российских спортсменов в олимпийских видах сменили гражданство

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 178 0

Уже 55 атлетов, которые могут участвовать в соревнованиях, поменяли паспорт.

Более 50 российских спортсменов в олимпийских видах сменили гражданство

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Виталий Безруких

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Очень много российских атлетов по олимпийским видам спорта сменили свою гражданство. Их число уже достигло 55. Об этом рассказал на заседании коллегии Министерства спорта России заместитель главы ведомства Алексей Морозов. Его слова цитируют «Известия».

«55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100», — сообщил мужчина.

Замглавы отметил, что Минспорта ведет активную работу, чтобы не дать этой тенденции продолжать расти. Сейчас ведомство заключает эффективные договоры с атлетами.

Морозов сообщил, что они всеми силами пытаются минимизировать количество случаев, когда спортсмен меняет себе гражданство. Он признал, что к сожалению, сейчас такая тенденция прослеживается.

Замглавы Минспорта также отметил, что некоторые спортсмены возвращают средства, которые страна потратила на их подготовку.

Раннее 5-tv.ru писал, что Олимпиада в Париже под угрозой. WADA пригрозило Франции запретом соревнований.

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