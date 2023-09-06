Олимпиада в Париже под угрозой? WADA пригрозило Франции запретом соревнований

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35 0

AFP: WADA пригрозило Франции запретом проведения спортивных соревнований

Олимпиада в Париже под угрозой? WADA пригрозило Франции запретом соревнований

Фото: www.globallookpress.com / Gao Jing

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Тема:
Допинговый скандал

Агенство недовольно работой французских антидопинговых органов.

Парижу пригрозили запретом на проведение спортивных соревнований. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подвергло критике деятельность Французского антидопингового агентства (AFLD) за «недостаточную жесткость», передает AFP.

Ресурс со ссылкой на источник пишет, что WADA уже направило французскому органу предупреждающее письмо. В нем было указано три примера допинговых инцидентов. AFLD обвинили в том, что оно якобы выносит свои решения не в рамках антидопингового кодекса. Более того, эти постановления не соответствуют «прецедентному праву Спортивного арбитражного суда».

AFLD ранее опубликовало заявление, в котором проинформировало о планах WADA инициировать расследование. По итогам разбирательств спортсменам из Франции могут запретить принимать участие в спортивных соревнованиях международного уровня, указали там. Также стране могут запретить организовывать и проводить спортивные события, в том числе Олимпиаду. Намерения Всемирного антидопингового агентства во французском ведомстве назвали «шантажом».

Летние Олимпийские игры должны состояться в Париже в следующем году. Начнутся они 26 июля и продлятся до 11 августа.

Раннее 5-tv.ru писал, что глава МОК признал санкции против российских спортсменов незаконными.

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