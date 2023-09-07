Дональд Трамп назвал условие своего «помилования»

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 13 0

Трамп признал выход из президентской гонки условием своего помилования

Дональд Трамп назвал условие своего «помилования»

Фото: Reuters / REBECCA COOK

Читайте нас в: Дзен Новости

В данный момент 59% избирателей Республиканской партии США готовы поддержать Дональда Трампа на праймериз.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп считает, что ему предложат снять все обвинения, если он откажется дальше участвовать в президентской гонке и вообще полностью уйдет из политики. Это заявление он сделал в интервью журналисту Хью Хьюитту.

«Думаю, они бы так и сделали. Я думаю, они бы сделали это прямо сейчас… Я думаю, они бы заключили эту сделку прямо сейчас», — сказал экс-президент.

Кроме того, он сразу отметил, что подобные инициативы и предложения ему мало интересны, соглашаться на них он не намерен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, грозит ли Байдену импичмент.

+10° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
97.84
0.30 105.08
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:44
В Ростове-на-Дону повреждены фасады и выбиты окна трех зданий
4:44
МО РФ: пресечена попытка атаки трех беспилотников в России
4:41
С заботой о гражданах: в России намерены маркировать вредную еду
4:27
Сеньор-помидор: почему резанный овощ категорически нельзя хранить в холодильнике
4:13
В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников повреждены автомобили
4:11
На Украине подготовка к отопительному сезону находится на грани срыва

Сейчас читают

Гузеева и Сябитова разоблачили ложь участницы шоу: что было дальше?
Россия устроила "сюрприз" Блинкену перед визитом в Киев
«Без пяти минут взрослая девушка»: чем грозит Борисовой расставании с дочерью на месяц
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России