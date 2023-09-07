Дональд Трамп назвал условие своего «помилования»

В данный момент 59% избирателей Республиканской партии США готовы поддержать Дональда Трампа на праймериз.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп считает, что ему предложат снять все обвинения, если он откажется дальше участвовать в президентской гонке и вообще полностью уйдет из политики. Это заявление он сделал в интервью журналисту Хью Хьюитту.

«Думаю, они бы так и сделали. Я думаю, они бы сделали это прямо сейчас… Я думаю, они бы заключили эту сделку прямо сейчас», — сказал экс-президент.

Кроме того, он сразу отметил, что подобные инициативы и предложения ему мало интересны, соглашаться на них он не намерен.

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